صلاح يطلب الرحيل عن ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

كشفت تقارير صحافية إنجليزية، أن النجم المصري محمد صلاح أخبر ليفربول أنه يريد المغادرة هذا الصيف، وحدد بالفعل وجهته المقبلة. قالت صحيفة ديلي ستار الإنجليزية: "صلاح حريص على مغادرة ليفربول الصيف المقبل، وعلى الأغلب سينتقل لأحد قطبي الكرة العالمية ريال مدريد أو برشلونة، حيث يتجه الدولي المصري صوب الدوري الإسباني". وقد يلعب صلاح في أي من الناديين، لكنهما سيجدان صعوبة في جمع الأموال اللازمة، وهو أمر مزعج بعض الشيء في المناخ المالي الحالي. ويأتي ذلك بعد نتيجة صادمة أخرى لفريق "الريدز" في الدوري الإنجليزي، والتي تركت الدفاع عن لقبهم في حالة يرثى لها، حيث تلقى "الريدز" هزيمة أخرى على أرضه، عندما خسر على يد فولهام 0-1، بفضل هدف ماريو ليمينا. وعلى الرغم من تواجدهم بفارق أربع نقاط عن المراكز الأربعة الأولى، فإن تشيلسي وإيفرتون ووست هام وتوتنهام يتفوقون عليهم جميعاً، ولديهم مباريات مؤجلة أيضاً. وتشير نوايا صلاح المعلنة إلى فترة غير سعيدة لمهاجم روما السابق، الذي كان منزعجاً بشكل واضح عندما خرج أمام تشيلسي الأسبوع الماضي. وأثار ذلك تغريدة غامضة من وكيله، بينما انتشرت التكهنات بأن اللاعب 28 عاماً لم يكن راضياً في ليفربول هذا الموسم. بينما تشير التقارير الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيكون الوجهة الأكثر ترجيحاً للاعب، الذي يبحث عن هداف منتظم. وارتبط كريم بنزيما بقوة بالابتعاد عن الملاعب، بينما قد يكون من الصعب للغاية الفوز بالهدفين الرئيسيين كيليان مبابي، وإيرلينغ هالاند. في غضون ذلك، أكد مدرب "الريدز" يورغن كلوب على أن لاعبيه موالون للنادي، ولن يغادروا حتى لو خرج الفريق من دوري أبطال أوروبا. وقال كلوب: "هذا شيء يجب أن نقلق بشأنه، كانت دائماً على هذا النحو، أعلم أن لدينا ولاء من اللاعبين، إنها ليست حالة يقول فيها لاعب في الفريق إننا لسنا في دوري أبطال أوروبا، لذا يجب المغادرة".

