لابورتا: ميسي هنأني.. وسنجري قريباً محادثة هادئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

أكد الرئيس المنتخب لنادي برشلونة، خوان لابورتا، اليوم الإثنين، أن المهاجم الأرجنتيني ليو ميسي، الذي ينتهي عقده مع النادي الكاتالوني في ختام هذا الموسم، هنأه على فوزه في الانتخابات، مضيفاً أن انتصاره يعني أن "ميسي قد كسب أيضاً"، وأن "محادثة هادئة" ستجمع بينهما قريباً. أدلى لابورتا بهذه التصريحات هاتفياً في مقابلتين إذاعيتين لمحطتي "كاتالونيا راديو" و"راك1"، حيث أكد أن إحدى أبرز اللحظات في اليوم الانتخابي كانت عندما حضر ميسي رفقة ابنه تياغو للإدلاء بصوته في كامب نو. وقال الرئيس الجديد لنادي برشلونة، الذي سبق وأن تولي نفس المنصب بين عامي 2003 و2010: "صورة ميسي كانت أفضل صورة في اليوم، إنه دليل آخر على حبه للبرسا، وقد يكون معناها أنه يريد الاستمرار، وأنه يرغب في طرح عرض عليه". كما أكد أنه "من الطبيعي أن يتبادل الأصدقاء التهاني، ولكنه أوضح أنه لم يتحدث شخصياً مع "البرغوث" بعد. وتابع: "لا أحتاج لرسل للتواصل معه، سنقدم له عرضاً اقتصادياً ورياضياً بهدوء حين تحين اللحظة المناسبة". كما أوضح لابورتا أنه تلقى رسائل تهنئة من شخصيات بارزة أخرى من الفريق الأول، مثل جيرارد بيكيه، وجوردي ألبا، مضيفاً أنه يامل في الاجتماع مع الفريق والمدرب رونالد كومان قبل مواجهة باريس سان جيرمان، الأربعاء المقبل، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

