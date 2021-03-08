بايرن ميونخ يرغب بحسم صفقة كوليبالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

ذكرت صحيفة كوريري ديللو سبورت، من خلال تحليلها لأخبار صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الإثنين، أن مدافع نادي نابولي، كاليدو كوليبالي، ما زال يحظى باهتمام نادي بايرن في الصيف المقبل. أشارت التقارير بأن هناك صيف ساخن للغاية ينتظر بايرن ميونخ، الذي سيكون هناك العديد من الثغرات في تشكيلة يحتاج لتدعيمها قبل الموسم الجديد. ومن المنتظر رحيل الثنائي ديفيد ألابا، وجيروم بواتينغ، ولهذا السبب يتطلع مسؤولي البافاري للتعاقد مع مدافعين جدد. ووضع بايرن كاليدو كوليبالي تحت المجهر، حيث ينتهي عقده في صيف 2023 وهو أحد التعزيزات القوية التي يسعى مسؤولي البافاري لإتمامها. كان بايرن تعاقد مع دايوت أوباميكانو، لتدعيم الدفاع في الصيف المقبل، ويحتاج لتأمين الخط الخلفي بلاعب قوي آخر، ووقع الاختيار على كوليبالي.

