إينغس يغيب 3 أسابيع للإصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 مارس 2021

قال نادي ساوثامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن مهاجمه داني إينغس سيغيب عن صفوفه حتى نهاية مارس (آذار) الجاري بسبب إصابة في العضلات تعرض لها خلال فوز فريقه 2-0 السبت الماضي، على شيفيلد يونايتد. وسقط إينغس على الأرض في بداية المباراة التي أقيمت في ملعب برامول لين وحل تشي آدمز بديلاً له في الدقيقة 13 ليواجه المدرب هازنهوتل إصابة محبطة أخرى لمهاجمه البارز. لكن المدرب النمساوي أكد أن الإصابة غير خطيرة جداً كما أعتقد في البداية وقال عبر موقع النادي على الإنترنت اليوم الإثنين: "إنها إصابة خطيرة لكنها ليست خطيرة جداً، أعتقد أنه سيغيب بسببها ثلاثة أسابيع وأتوقع عودته بعد العطلة الدولية". وبهذا سيغيب إينغس عن مباراتي فريقه المقبلتين في الدوري.. خارج ملعبه أمام مانشستر سيتي المتصدر الأربعاء المقبل، وعلى ملعبه أمام برايتون آند هوف ألبيون الأحد القادم. كما سيغيب عن مباراة ساوثامبتون أمام بورنموث في دور الثمانية بكأس إنجلترا في 20 مارس (آذار).

