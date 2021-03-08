التحكيم العراقي في قفص الاتهام

بغداد - زيدان الربيعي

تعرض حكام مباريات كرة القدم في العراق هذا الموسم إلى انتقادات كبيرة جداً من قبل إدارات الاندية والمدربين واللاعبين ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي والجمهور، بسبب كثرة الأخطاء التي حدثت في الكثير من المباريات، ومنها أخطاء أدت إلى تغيير النتائج، الأمر الذي جعل بعض إدارات الأندية تطالب الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بتسمية طواقم تحكيمية أجنبية لقيادة مباريات فرقها في الجولات المقبلة، ومن أبرز هذه الإدارات، إدارة القوة الجوية التي طالبت بتسمية طاقم تحكيم أجنبي لمباراتها المرتقبة مع الزوراء يوم الخميس المقبل، كذلك رئيس الهيئة الادارية لنادي الديوانية الرياضي حسين العنكوشي، هو الآخر طالب بطاقم تحكيم اجنبي لقيادة مباراة فريقه امام أربيل في الجولة المقبلة.

و رغم الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها الكثير من الحكام، فإن رئيس لجنة الحكام علاء عبد القادر دائماً يدافع عن الحكام، بل يفتخر بأن الموسم الحالي شهد زج الكثير من الطاقات الشابة في مجال التحكيم، وهذا الأمر صحيح، لكن بعض الفرق دفعت ضريبة كبيرة جداً جراء تلك الأخطاء، وبعضها قد يتعرض إلى الهبوط إلى درجة أدنى بسبب أخطاء الحكام!. في المقابل إدارات الأندية والمدربين واللاعبين يصرخون بأعلى أصواتهم جراء تلك الأخطاء، والتي أدت في معظمها إلى تغيير جذري في نتائج المباريات، فهناك فرق كانت فائزة تعادلت أو خسرت بقرار خاطئ من هذا الحكم أو ذاك، فضلاً عن أن المدربين العراقيين كانوا عرضةً للطرد من قبل الحكام بسبب اعتراضاتهم على قراراتهم الخاطئة!، وبعض الحكام يكون الخطأ الذي يرتكبه أشبه بالجناية، فمثلاً يحتسب ركلة جزاء لا وجود لها إلا في مخيلته، ثم يتبعها بتوجيه بطاقة صفراء أو حمراء بوجه لاعب أو لاعبين من لاعبي الفريق الذين أخطأ بحقه !، أو يقوم باحتساب هدف من حالة تسلل واضحة، أو يلغي هدفاً صحيحاً بحجة وجود حالة تسلل غير موجودة مطلقاً!، كذلك عملية عدم احتساب ركلات جزاء صحيحة هذا الموسم حدث ولا حرج!. لا شك في إن لعبة كرة القدم لعبة أخطاء، والخطأ التحكيمي هو جزء من مجموعة الأخطاء التي يقع بها اللاعبون والمدربون، لكن كثرة الأخطاء من قبل الحكام في الدوري العراقي بات لا يطاق، ولو أقيمت مباريات الدوري العراقي لهذا الموسم بحضور الجمهور، لحدثت كوارث كبيرة جداً في الملاعب العراقية لأن بعض الاخطاء لا يمكن أن تغتفر. وللإنصاف، فإن الحكم العراقي يعد شجاعاً جداً لأنه يقود مباريات الدوري في ظل ظروف صعبة واستثنائية جداً، لكن كثرة الأخطاء أكلت من جرفه كثيراً، وبالتالي لابد من إعادة تقييم حقيقي لمستوى بعض الحكام الذين كثرت أخطائهم هذا الموسم.

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