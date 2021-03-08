شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يتجه إلى إلغاء عقد فلادان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكدت مصادر متطابقة خلال الساعات الماضية، أن أهلي جدة يتجه نحو إقالة مدربه الصربي فلادان ميلوفيتش بعد تدهور نتائج الفريق الكروي في الدوري السعودي للمحترفين. وألقت الخسارة الأخيرة من ضمك 1-3 بظلالها على المشهد الأهلاوي، من حيث تحديد المتسبب فيما يحدث للفريق الجداوي وسط انقسام على نسبة المسؤولين ما بين الإدارة والمدرب واللاعبين. وبحسب المصادر تحاول إدارة عبدالإله مؤمنة التوصل لصيغة مرضية للإدارة وللمدرب من أجل إنهاء العقد، بيد أن الأخير يصر على تنفيذ كامل البنود المالية المرسومة بين الطرفين والتي تحفظ له الحصول على 1.5 مليون يورو. وخاض الأهلي تحت قيادة فلادان 39 مباراة بمختلف الاستحقاقات المحلية والآسيوية،فاز في 17 مباراة منها وخسر في 16 مباراة وتعادل الفريق في 6 مباريات،في حين سجل 56 هدفاً واستقبل مرماه 62 هدفاً. ويحتل الأهلي المركز الرابع في الدوري برصيد 35 نقطة،وخسر في آخر ثلاث جولات من الشباب والفيصلي وضمك، فيما شهدت تلك المباريات ردود فعل مختلفة، أبرزها التصريحات التي أطلقها ثنائي الفريق عمر السومة ومحمد العويس، عندما أكدا أن الأهلي لم يدفع مهر الفوز بالدوري، وأوضح السومة أن النتائج التي تتحقق بفضل مجهود المدرب واللاعبين فقط في إشارة لتحميل الإدارة المسؤولية. وتنتظر الأهلي مواجهة صعبة الخميس المقبل أمام النصر، ولا يعرف حتى اللحظة هل سيقود فلادان الفريق، أم سيتم تعيين مدرب مؤقت لإكمال الموسم؟.