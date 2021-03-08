شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح كبير لدورة المستوى الثالث في بناء الأجسام واللياقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت دورة المستوى الثالث لبناء الأجسام واللياقة البدنية التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية في دبي على مدار يومين بنجاح كبير، وشهدت حضوراً مميزاً من قبل المدربين والمدربات والمهتمين بمجال بناء الأجسام واللياقة البدنية. جرت الدورة بإشراف العقيد عبدالكريم سعيد رئيس الأكاديمية، وبحضور زيد الجلاف نائب رئيس الأكاديمية ومديرها العام، وأعضاء مجلس الإدارة كافة ، وحاضر بها المهندس وليد عبدالكريم كبير المحاضرين ومدير الشؤون الفنية بالأكاديمية، وعاونه الكابتن سالم سعيد. أقيمت الدورة عن بعد وضمت كدربين ومدربات من داخل وخارج الدولة لأهميتها في برنامج الوصول إلى الماجستير ولكونها تساهم في منح كل من يجتاز اختبارها النهائي بطاقة مدرب معتمد من الاتحاد الدولية في 202 دولة على مستوى العالم. وتضمنت الدورة عدداً من المحاور المهمة في تكوين المدرب الناجح منها كيفية إعداد برامج تدريبية للمبتدئين وغير المبتدئين، طرق الإحماء البدني وتمدد العضلات، المراحل التدريب المتدرجة، طبيعة الأنماط الجسدية، أساليب ومبادئ التدريب، والتسويق الرياضي. واعتبر العقيد عبدالكريم سعيد الدورة من الدورات المهمة في مشوار أي مدرب متميز، حيث تضيف له الكثير من الخبرة والتجهيز لمشواره التدريبي المقبل، وأشاد بأداء المحاضرين في الدورة وبطريقة تبسيط المعلومات للمشاركين في الدورة. ومن المقرر أن تنظم الأكاديمية دورتين على التوالي الأولى في المستوى الخامس يومي 26، و26 مارس الجاري، والثانية في المستوى الاولة أيام 1، و2، و3 أبريل المقبل.