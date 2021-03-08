زلزال في الدوري الإنجليزي .. ليفربول جاهز للاستغناء عن صلاح وماني وفيرمينيو دفعة واحدة

الشارقة - اميمة ياسر - ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول أبدى جاهزيته للاستغناء عن ثلاثي خط هجوم الفريق، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبيرتو فيرمينيو عقب نهاية الموسم الحالي.

وأوضحت صحيفة "ميرور" أن إدارة ليفربول لن تمانع رحيل كل من صلاح وماني وفيرمينيو، بعدما تراجع مستوى الفريق بالموسم الحالي وابتعد عن المنافسة على لقب الدوري.

وأشارت إلى أن "الريدز" جاهز للتعامل مع رغبة اللاعبين الثلاثة في الرحيل، مبينة أن ليفربول حدد اللاعبين الذين سيتعاقد معهم لتعويض رحيلهم وهم إيرلينج هالاند من بروسيا دورتموند، جاك جريليش قائد أستون فيلا، أنسو فاتي موهبة برشلونة، مايرون بوادو نجم ألكمار الهولندي.