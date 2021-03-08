تصنيف المحترفين: ديوكوفيتش أول وتاريخي

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باريس : بات الصربي نوفاك ديوكوفيتش الإثنين "المصنف الأول التاريخي" لرابطة اللاعبين المحترفين بعدما أمضى أسبوعه الـ311 على رأس التصنيف العالمي.

ونجح ديوكوفيتش البالغ من العمر 33 عاما والذي يملك 12030 نقطة، في تحطيم الرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع السويسري روجيه فيدرر وهو 310 أسابيع.

وكتب الصربي عبر حسابه على تويتر "إنه يوم عظيم".

وحقق "نولي" لقبه الثامن عشر في البطولات الاربع الكبرى في استراليا المفتوحة الشهر الفائت، وبات على بعد اثنين فقط من معادلة الرقم القياسي الذي يحمله فيدرر والاسباني رافايل نادال (20 لكل منهما).

وقال ديوكوفيتش في بيان صادر عن رابطة اللاعبين المحترفين "يثيرني حقًا أن أسير على طريق أساطير وعمالقة هذه الرياضة".

وتابع "فكرة أني صنعت لنفسي مكانًا بينهم من خلال مطاردة حلم الطفولة هو دليل رائع على أنه عندما تقوم بأشياء بدافع الحب والعاطفة، كل شيء ممكن".

استعاد "دجوكر" صدارة التصنيف من نادال في شباط/فبراير 2020 وأنهى العام في المركز الاول للموسم السادس في مسيرته معادلا الرقم القياسي للاميركي بيت سامبراس.

وقال الايطالي أندريا غواندنتسي رئيس رابطة المحترفين "الوصول إلى المركز الأول هو شيء يحلم به الكثير من اللاعبين ولا يحققه سوى عدد قليل جدًا منهم، لذا فإن احتلال الصدارة لفترة أطول من أي شخص آخر هو دليل على مستوى التميز والثبات الذي أعاد نوفاك إرساءه في رياضتنا".

وتصدر إنجاز ديوكوفيتش العناوين في بلده يوم الإثنين، حيث كتبت صحيفة "فيسيرنيي نوفوستي" اليومية "لم يكن أحد يومًا مثل نولي".

سيتم عرض مقاطع فيديو لأهم لحظات مسيرته في مبنى بلدية بلغراد مساء الاثنين، ودعت سلطات العاصمة المشجعين إلى التجمع وتكريم ديوكوفيتش على الرغم من الإجراءات المتخذة لاحتواء فيروس كورونا.

دخل ديوكوفيتش نادي المئة في تموز/يوليو 2005، بعد أسابيع من أول لقب لنادال في رولان غاروس الفرنسية.

وارتقى الى نادي الخمسين الاوائل في حزيران/يونيو 2006، ليواصل تقدمه الى افضل 20 في تشرين الاول/اكتوبر 2006 قبل ان يدخل قائمة العشر الاوائل في آذار/مارس 2007.

صنع التاريخ لنفسه وأصبح الرقم واحد عالميًا للمرة الاولى عن 24 عامًا في الرابع من تموز/يوليو 2011، بعد يوم من تتويجه بلقبه الاول في ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطولات الكبرى، بعد تفوقه على نادال في النهائي.

بعد غيابه عن المنافسات لمدة ستة اشهر بسبب الاصابة عام 2017، تراجع الى المركز الثاني والعشرين مع حلول الصيف.

كانت مجرد انتكاسة عابرة، إذ عاد إلى المركز الأول مرة أخرى بحلول تشرين الثاني/نوفمبر وباستثناء الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2019 حتى كانون الثاني/يناير من العام الماضي، عندما استعاد نادال الصدارة مؤقتًا، كان الصربي ممسكًا بزمام الامور.

تراجع فيدرر الى المركز السادس

وتراجع فيدرر البالغ من العمر 40 عاما والعائد هذا الاسبوع الى الملاعب للمشاركة في دورة الدوحة بعد غياب 13 شهرا بسبب الاصابة، الى المركز السادس برصيد 6630 نقطة حيث تخطاه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي بلغ دور الاربعة لدورة روتردام الهولندية السبت قبل ان يخسر امام الروسي أندري روبليف المتوج باللقب.

ويتفوق ديوكوفيتش على مطارده المباشر نادال الذي سيتراجع الى المركز الثالث الاسبوع المقبل لصالح الروسي الاخر دانييل مدفيديف.

ويغيب نادال عن الملاعب منذ خروجه من ربع نهائي بطولة استراليا المفتوحة على يد تسيتسيباس، وذلك بسبب مشكلة في الكتف ارغمته على الانسحاب من دورتي روتردام الاسبوع الماضي واكابولكو المكسيكية المقررة هذا الاسبوع.

ترتيب العشرة الاوائل:

1 الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12030 نقطة

2 الاسباني رافايل نادال 9850

3 الروسي دانييل مدفيديف 9735

4 النمسوي دومينيك تيم 9125

5 اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6660

6 السويسري روجيه فيدرر 6630

7 الالماني الكسندر زفيريف 5615

8 الروسي أندري روبليف 5019

9 الارجنتيني دييغو شفارتسمان 3640