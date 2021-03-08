شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض تهويل أزمة أشرف بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادي الزمالك، التهويل في مشهد خروج المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق، غاضبا عقب استبداله في الدقائق الأخيرة من مباراة الترجي التونسي، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال والتي خسرها الأبيض 3-1 يوم السبت الماضي بملعب رادس في تونس.

ويري مسئولو نادي الزمالك، أن بن شرقي لم يخطئ أو يتجاوز أثناء خروجه من ملعب رادس في مباراة الترجي، وهو ما نقله جهاز الكرة للاعب المغربي، خلال الجلسة التي جمعته مع أشرف قاسم المشرف العام على الفريق، على هامش المران الجماعي اليوم باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

أشرف قاسم طلب من بن شرقي عدم الالتفات لما يتردد عنه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، والتفكير في المستطيل الأخضر فقط مؤكدا أن الزمالك مقبل على مرحلة هامة ويجب على جميع اللاعبين التركيز في المباريات المقبلة، المصيرية والتي ستحدد ملامح المنافسة على البطولات سواء محليا في مسابقتى الدوري والكأس أو أفريقيا في دوري الأبطال.

وشدد المشرف على الكرة بالزمالك، على أهمية حفاظ أشرف بن شرقي وباقي زملائه على تركيزهم داخل الملعب فقط، لتقديم الأداء المنتظر في المباريات المقبلة، أمام سيراميكا في الدوري الخميس المقبل ثم الترجي التونسي يوم الثلاثاء 16 مارس في الجولة الرابعة لدوري الأبطال في مباراة مصيرية ستحسم بشكل كبير مصير التأهل للدور المقبل بدوري الأبطال.

بن شرقي حرص على توضيح الأمور لجهاز الكرة بالزمالك، مؤكدا أنه لم يقصد الاعتراض أو إبداء الغضب على قرار ووجهات نظر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، مشيرا إلى أن ما أثير خلال الساعات الماضية بخصوص غضبه واعتراضه على استبداله في مباراة الترجي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.