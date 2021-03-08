شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يتعادل مع الجزيرة المطروحى 1/1 بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق بلدية المحلة مع نظيره الجزيرة المطروحى بنتيجة 1/1 في المباراة التي جرت بينهما بإستاد البلدية بالمحلة في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى .

تقدم عمار شرف الدين لبلدية المحلة في الدقيقة التاسعة وتعادل محمد نور للجزيرة في الدقيقة 53 من عمر اللقاء ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد أبناء رمضان السيد إلى 28 نقطة ومازالوا في المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد الجزيرة إلى 15 في المركز الثالث عشر

وأسفرت نتائج مباريات الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة عن : تعادل الحمام مع الرجاء بهدف لمثله تقدم الحمام عن طريق ديابيه محمد وتعادل الرجاء بأقدام وائل فراج، وانتهي لقاء بني عبيد وفاركو بالتعادل السلبي ليرفع فاركو رصيده للنقطة 30، وحقق بلدية المحلة فوزا كبيرا على بيلا بأربعة أهداف لهدف، أحرز أهداف البلدية حسام حسن ومحمود القط ومحمد يحيي وكريم أشرف وأحرز هدف بيلا محمد سكر.

وحقق سبورتنج مفاجأة بالفوز على المنصورة بهدف دون أحرزه العربي جمال، وتعرض أبو قير للهزيمة أمام الأوليمبي بهدفين لهدف، تقدم ابو قير عن طريق أحمد عبد الرحمن وتعادل الأوليمبي عن طريق عبد الله الرويني، وأحرز حسين حمدي هدف الفوز لفريقه.

وفاز مالية كفر الزيات علي كفر الشيخ بهدفين دون رد، أحرز هدفي المالية أحمد سالم من ركلة جزاء ومختار محمد، وتغلب حرس الحدود على دكرنس بهدف دون رد أحرزه محمد رضا، كما تغلب الجزيرة على دمنهور بهدف دون رد.