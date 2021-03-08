شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسمح لنكانا الزامبى بالتدريب على ملعب الدفاع الفرعى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سمحت إدارة نادي بيراميدز لفريق نكانا الزامبي بخوض المران الأول فى القاهرة على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي والمخصص لتدريبات فريق بيراميدز، في إطار الدعم والتعاون مع الضيوف قبل المباراة التى تجمعهما فى السادسة مساء الأربعاء باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحرص نادي بيراميدز على الترحيب ببعثة الفريق الزامبي في القاهرة والموافقة على خوض المران الأول بملعب النادي وتوفير كافة متطلبات بعثة الضيوف والتي وجهت الشكر لمسئولي بيراميدز على حسن الاستقبال والضيافة مع وعد بالمعاملة بالمثل في مباراة الإياب بمدينة كيتوي في زامبيا، وذلك فى حضور مراقب المباراة والمنسق العام، حيث تفقدا الملعب الرئيس للاطمئنان على جاهزيته للقاء.

ومن المنتظر أن يخوض فريق نكانا مرانه الرئيسي فى السادسة مساء غد الثلاثاء باستاد الدفاع الجوي، ويسبقه مؤتمر صحفي للمدير الفني وقائد الفريق، والذى سيتحدث خلاله الثنائى عن مواجهة فريق بيراميدز وهدفهم فى البطولة.