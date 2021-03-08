شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب جامايكا يستدعي ثنائي الاتحاد السكندري روماريو وداميون لوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد الجامايكى لكرة القدم، خطاباً رسمياً إلى نادى الاتحاد السكندرى، يُشير إلى طلب استدعاء لاعبا الفريق الأول لكرة القدم المهاجم روماريو وليامز والمدافع داميون لوى "نانا" للانضمام لصفوف منتخب بلادهم الأول جامايكا.





ووفقا للصفحة الرسمية لزعيم الثغر على فيسبوك، من المُقرر أن يخوض اللاعبان مباراتين وديتين مع منتخب بلادهم وفقاً لما تم إرساله من الاتحاد الجامايكى، المباراة الودية الدولية الأولى أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بالنمسا يوم 25 مارس 2021 الجارى وسوف يتحدد طرف اللقاء الثانى خلال الأيام القليلة القادمة .

وأعرب نادى الاتحاد السكندرى، عن أمنياته الطيبة للثنائى الجامايكى مع منتخب بلادهم.

وسبق وأرسل الاتحاد الإيفوارى لكرة القدم خطاباً رسمياً يطلب استدعاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم رزاق سيسيه، للانضمام لصفوف منتخب بلاده الأول كوت ديفوار، الذى يستعد لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والتى ستقام بالكاميرون.

ومن المُقرر أن يخوض اللاعب مباراتين مع منتخب بلاده خلال هذه التصفيات، وفقاً لما تم إرساله من الاتحاد الإيفوارى، الأولى أمام منتخب النيجر وتقام بالنيجر يوم 26 مارس 2021، والثانية أمام إثيوبيا وتقام بكوت ديفوار يوم 30 مارس 2021.

ووجه الجهاز الفنى للاتحاد السكندري الشكر للاعب رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار من صفوف الزمالك، على ما قدمه من مستوى مميز فى الفترة الماضية، خاصة لقاء إنبى فرغم خسارة الفريق السكندرى إلا أنه نجح فى تقديم مستوى مميز.