شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جديد أزمة كهربا فى الاهلي بعد عقوبة الإيقاف والغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الفنى للأهلى أن محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، مُلتزم بخوض تدريبات مُنفردة تنفيذاً للعقوبة الموقعة عليه مؤخراً بسبب عدم الالتزام، ويؤدى اللاعب تدريبات فى صالة "الجيم".

وامتثل كهربا لعقوبة الجهاز الفنى وأدى تدريبات فى الجيم خلال اليومين الماضيين، حسبما قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق.

وينفذ كهربا حالياً عقوبة الإيقاف لمدة شهر بجانب الغرامة المالية وقدرها 200 ألف جنيه بعد الاعتراض بطريقة غير لائقة على موسيمانى المدير الفنى عقب مباراة طلائع الجيش فى الدوري.

وقال سيد عبد الحفيظ، إن كهربا يُنفّذ حالياً العقوبة ويتدرب بشكل منفرد ولا توجد مشاكل فى هذا الأمر.

فى هذا الشـأن، قال مصدر فى الأهلى إن كهربا اعترف بالخطأ واعتذر للجهاز الفنى وأكد على أنه ليس لديه أى اعتراض على العقوبة، وأشار إلى أن كهربا أغلق صفحة الأزمات الفترة الماضية ولديه رغبة أكيدة فى التركيز مع الفريق الفترة المقبلة.

وكان الأهلى قد أعلن تغريم كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن مباريات الفريق شهراً بسبب عدم الالتزام قبل أن تخرج تقارير حول سبب الأزمة نتيجة اعتراض اللاعب بطريقة غير لائقة على عدم مشاركته أساسياً عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة فى الدوري.

وشدد المصدر على أن الأهلى قرر توقيع عقوبة ضد كهربا بعدما أخطأ بهدف تقويمه وليس ذبحه مثلما يحاول البعض، موضحاً أن هناك من يحاول استغلال هذه الأزمة للتاثير سلبيا على فريق الكرة بالأهلى الذى يحقق نتائج رائعة الفترة الماضية .

وقال المصدر، إن الهجمة الشرسة التى تعرض لها كهربا خلال الساعات الماضية تؤكد أن هناك من يحاول استغلال مثل هذه الأخطاء الواردة فى كرة القدم من أجل تشويه فريق الكرة الذى حقق بطولات ونجاحات رائعة الفترة الماضية بعدما حصد الدورى وبطولة أفريقيا وكأس مصر وبرونزية مونديال الأندية بقطر.

وأوضح المصدر أن الأهلى من بادر بإعلان عقوبة كهربا بهدف تقويم اللاعب وفى محاولة من النادى لتصحيح الخطأ، موضحاً أن النادى يرفض تضخيم الأمور وتهويلها بشكل يخدم أصحاب بعض المصالح الخاصة والذين يُزعجهم نجاحات الأهلى الأخيرة محلياً وأفريقياً وعالمياً.