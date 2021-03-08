شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بوليا يحتفل باليوم العالمى للمرأة بصورة والدته الراحلة: لن أنساكى أبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص والتر بواليا، مهاجم النادى الأهلى، على توجيه رسالة خاصة لوالدته الراحلة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، والذى يوافق يوم 8 مارس من كل عام، ونشر صورة لها عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" وكتب فى تعليقه، "عيد مرأة سعيد.. الأم ملكة"، وفى حديثه عن والدته قال، "كيف أقول لك ما أشعر به؟.. بركاتك عظيمة جدًا.. لن أنساكى أبدا".



والتر بواليا

واليوم العالمى للمرأة هو مناسبة للتفكير فى التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن فى إداء أدوار استثنائية فى تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.

وأشارت الأمم المتحدة، فى الاحتفالات باليوم العالمى للمرأة هذا العام، إلى النساء التى تقف فى الخطوط الأمامية لجبهة التصدى لجائحة "كوفيد- 19" بوصفهن عاملات فى مجال الرعاية الصحية وراعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع ونماذج رائعة للقيادات الوطنية الفاعلة فى جهود التصدى للجائحة، وسلطت هذه الأزمة الصحية الضوء على مركزية مساهماتهن والأعباء الملقاة على عواتقهن بصورة غير منصفة.