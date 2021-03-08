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شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بوليا يحتفل باليوم العالمى للمرأة بصورة والدته الراحلة: لن أنساكى أبدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص والتر بواليا، مهاجم النادى الأهلى، على توجيه رسالة خاصة لوالدته الراحلة بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، والذى يوافق يوم 8 مارس من كل عام، ونشر صورة لها عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام" وكتب فى تعليقه، "عيد مرأة سعيد.. الأم ملكة"، وفى حديثه عن والدته قال، "كيف أقول لك ما أشعر به؟.. بركاتك عظيمة جدًا.. لن أنساكى أبدا".
والتر بواليا
واليوم العالمى للمرأة هو مناسبة للتفكير فى التقدم المحرز وللدعوة إلى التغيير وللاحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن وثباتهن فى إداء أدوار استثنائية فى تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.
وأشارت الأمم المتحدة، فى الاحتفالات باليوم العالمى للمرأة هذا العام، إلى النساء التى تقف فى الخطوط الأمامية لجبهة التصدى لجائحة "كوفيد- 19" بوصفهن عاملات فى مجال الرعاية الصحية وراعيات ومبتكرات وناشطات مجتمع ونماذج رائعة للقيادات الوطنية الفاعلة فى جهود التصدى للجائحة، وسلطت هذه الأزمة الصحية الضوء على مركزية مساهماتهن والأعباء الملقاة على عواتقهن بصورة غير منصفة.
وفى السياق ذاته، كان عدد من نجوم الكرة العالمية، قد احتفلوا بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، حيث احتفل النجم البرتغالى لويس فيجو، أسطورة نادى ريال مدريد الإسبانى، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، وذلك بنشر صور النساء اللائى يعتز بهن في حياته، وهن والدته وزوجته وبناته.
ونشر لويس فيجو صورتين عبر حسابه على فيس بوك، تظهر فيهما، والدته ماريا جوانا بيستانا، وزوجته هيلين سفيدن، وبناته، وعلق عليهما: "يوم المرأة العالمى السعيد.. أحبكم".
وكان ديفيد بيكهام نجم الكرة الإنجليزية، احتفل أيضًا، باليوم العالمى للمرأة ووجهة رسائل الدعم لوالدته وزوجته وابنته وجميع النساء فى أنحاء العالم.
ونشر بيكهام مجموعة صور عبر حسابة على "إنستجرام" لوالدته ساندرا جورجينا ويست، وزوجته فيكتوريا بيكهام، وابنته هاربر بيكهام، وعلق قائلا، "لقد كنت محظوظا للغاية لأن لدى مثل هؤلاء النساء الرائعات القويات اللائى ألهمنني طوال حياتي.. اليوم وكل يوم نحتفل بجميع النساء فى جميع أنحاء العالم يوم المرأة العالمى السعيد".