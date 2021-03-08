شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلم شمل الحراس الثلاثة تحت شعار "كلنا إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح جهاز الكرة بنادي الزمالك فى لم شمل حراس المرمى الثلاثة "محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد"، بعد سلسلة من الجلسات الخاصة بين مسئولى جهاز الكرة والحراس الثلاثة.

وشهدت جلسات جهاز الكرة مع حراس الزمالك تأكيد الجميع أن مصلحة الفريق هى الأهم والشغل الشاغل بالنسبة للجميع، وشدد الجميع على ضرورة التكاتف خلف أى حارس يتواجد في التشكيلة الأساسية خلال المباريات المقبلة، والأهم هو تحقيق الانتصارات وترك مسألة المشاركة من عدمه فى يد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، ومدرب الحراس عمرو عبد السلام.

وشهدت الأيام الماضية تلقى حراس الزمالك الثلاثة اتصالات من بعض حراس الفريق السابقين للتأكيد على ضرورة تحسن الأمور فيما بينهم، وأن وجود مشاكل وأزمات سيعود بالسلب على الجميع وليس لاعبا واحدا فقط.

وتحسنت الأجواء بشكل كبير بين حراس الزمالك الثلاثة خلال الفترة الماضية، وكان هناك اتجاه لتسجيل فيديو مشترك بين الثلاثى عقب مباراة الترجي للتأكيد على قوة العلاقة بينهما وأن مصلحة الزمالك هي الأهم لهم جميعا ولكن جاءت الخسارة من الترجي في ثالث جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لتؤجل تنفيذ هذه الفكرة بعض الوقت.

وتولي محمود جنش حراسة مرمي الزمالك في آخر 3 مباريات أمام تونجيث السنغالي والترجي التونسي بدوري الأبطال ووادي دجلة بالدوري، وقبلها تولي محمد أبو جبل حراسة العرين الأبيض منذ بداية الموسم الحالي، وحتى مباراة الإسماعيلي بالدوري قبل مشاركة جنش فيما لم يشارك محمد عواد في أي مباراة بالموسم الجاري حتى الآن.