شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يهزم كوكاكولا بركلات الترجيح 3/4 ويتأهل لدور الثمانية لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق بتروجت لدور الثمانية ببطولة كأس مصر بعد فوزه على كوكاكولا 4 / 3 بركلات الترجيح فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد السكة الحديد، بعدما انتهى الشوطان الأول والثاني بالتعادل السلبى .

وتخطى فريق بتروجت فى الدور التمهيدي الثاني بالفوز على فريق الزرقا بثلاثة أهداف دون رد، وفى الدور التمهيدي الثالث فاز على بورتو السويس بهدفين مقابل هدف، والدور التمهيدي الرابع بالفوز على فريق منشية الشهداء بضربات الترجيح بنتيجة 5/4.

وفجر بتروجت مفاجأة فى دور الـ32 بالفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ليواجه كوكاكولا ويحقق الفوز الصعب فى اول ظهور للمدير الفنى الجديد ربيع ياسين والذى تولى المهمة خلفا لياسر رجب الذى رحل لسوء النتائج بدورى القسم الثانى فى مجموعة القاهرة والقناة.

وكان فريق كوكاكولا قد بدأ مشواره في كأس مصر في الدور التمهيدي الثاني بالفوز على فريق بهتيم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الفوز فى الدور التمهيدي الثالث بالفوز على جمهورية شبين بضربات جزاء بنتيجة 5/4، ثم تخطى الدور التمهيدي الرابع بالفوز على السكة الحديد بنتيجة 7/6، ثم تخطى دور الـ32 بالفوز على فريق الإنتاج الحربي بهدف نظيف.