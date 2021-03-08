شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. إبراهيم حمدتو اللاعب الوحيد بالعالم الذى يستخدم فمه فى تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يٌعد إبراهيم حمدتو، بطل تنس الطاولة، أسطورة حقيقية في اللعبة، في ظل الطريقة التي يمارس بها اللعبة رغم بتر ذراعيه، وتحقيق البطولات والألقاب ليحقق المعادلة الصعبة.

ولفت حمدتو الأنظار إليه في ظل الطريقة التي يلعب بها، ويمارس بها رياضته المفضلة، حيث أنه فقد ذراعيه منذ عدة سنوات، ولكنه واصل ممارسة رياضته المحببة إليه، حيث يمسك المضرب بفمه، ويستخدمه أيضا لالتقاط الكرة، حال سقوطها على الأرض.

إبراهيم حمدتو هو اللاعب الوحيد على مستوى العالم الذى يمارس تنس الطاولة مستخدما فمه، وشارك في عدة بطولات منها مصر الدولية، والأفريقية، وحصل على جائزة بن راشد آل مكتوم للابداع الرياضى حيث تم اتخاذه رمزا للقوة و التحدى.

وشارك حمدتو أيضا في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بالبرازيل، بريو دى جانيرو 2016، ونال إشادات بالغة في الأولمبياد، في ظل قدرته الخارقة التي يؤكد من خلالها أنه لايوجد مستحيل، وأن الإعاقة تكون ذهنية فقط، وليست بدنية.