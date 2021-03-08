شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يفاضل بين 5 وجوه جديدة قبل إعلان القائمة النهائية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، بين بعض الوجوه الجديدة قبل إعلان قائمته النهائية التى ستضم 26 لاعباً استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

أحمد سمير

يعتبر أحمد سمير لاعب طلائع الجيش من اللاعبين الذين يضعهم الجهاز الفنى لمنتخب مصر ضمن حساباته قبل إعلان القائمة فى ظل المستوى الطيب الذى يقدمه اللاعب، فضلا عن تسجيله 7 أهداف وتصدره قائمة هدافى الدورى مع يوسف أوباما لاعب الزمالك وعمر كمال لاعب المصرى.

عمرو جمال

استعاد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش جزءا كبيرا من مستواه هذا الموسم وسجل 5 أهداف فى الدورى، لذا فرض نفسه بقوة على حسابات المنتخب الوطنى قبل المعسكر المقبل.

شادى حسين

كما يقدم شادى حسين مهاجم سيراميكا مستويات مميزة حتى الآن وسجل 4 أهداف وضعته ضمن دائرة اهتمامات البدرى وجهازه.

يوسف أوباما

وبات يوسف أوباما لاعب الزمالك قريبا بقوة من ارتداء قميص المنتخب فى الفترة المقبلة بعد تصدره جدول ترتيب الهدافين بـ7 أهداف، فضلا عن إجادته اللعب فى مركز رقم 10 أو صانع الألعاب، وهو ما يجعل الجهاز الفنى يفكر جديا فى ضمه.

إمام عاشور

يعتبر أيضا إمام عاشور من اللاعبين المميزين هذا الموسم ويفكر الجهاز الفنى فى ضمه إلا أن تراجع مستواه مؤخرا قد يجعل الجهاز الفنى يتراجع عن ضمه.