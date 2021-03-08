اخبار الرياضه

المنتخب يفاضل بين 5 وجوه جديدة قبل إعلان القائمة النهائية.. تعرف عليهم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يفاضل بين 5 وجوه جديدة قبل إعلان القائمة النهائية.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدرى، بين بعض الوجوه الجديدة قبل إعلان قائمته النهائية التى ستضم 26 لاعباً استعدادا لمباراتىّ كينيا وجزر القمر يومىّ 25 و29 مارس الجارى فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

أحمد سمير

f9a29a75e9.jpg

يعتبر أحمد سمير لاعب طلائع الجيش من اللاعبين الذين يضعهم الجهاز الفنى لمنتخب مصر ضمن حساباته قبل إعلان القائمة فى ظل المستوى الطيب الذى يقدمه اللاعب، فضلا عن تسجيله 7 أهداف وتصدره قائمة هدافى الدورى مع يوسف أوباما لاعب الزمالك وعمر كمال لاعب المصرى.

عمرو جمال

f9ef323ffe.jpg

استعاد عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش جزءا كبيرا من مستواه هذا الموسم وسجل 5 أهداف فى الدورى، لذا فرض نفسه بقوة على حسابات المنتخب الوطنى قبل المعسكر المقبل.

شادى حسين

af4ade0822.jpg

كما يقدم شادى حسين مهاجم سيراميكا مستويات مميزة حتى الآن وسجل 4 أهداف وضعته ضمن دائرة اهتمامات البدرى وجهازه.

يوسف أوباما

9ebdcf8337.jpg

وبات يوسف أوباما لاعب الزمالك قريبا بقوة من ارتداء قميص المنتخب فى الفترة المقبلة بعد تصدره جدول ترتيب الهدافين بـ7 أهداف، فضلا عن إجادته اللعب فى مركز رقم 10 أو صانع الألعاب، وهو ما يجعل الجهاز الفنى يفكر جديا فى ضمه.

إمام عاشور

825e7d59b8.jpg

يعتبر أيضا إمام عاشور من اللاعبين المميزين هذا الموسم ويفكر الجهاز الفنى فى ضمه إلا أن تراجع مستواه مؤخرا قد يجعل الجهاز الفنى يتراجع عن ضمه.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا