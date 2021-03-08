الامارات | الإعلان عن "المصنف الأول التاريخي" في عالم التنس

شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن "المصنف الأول التاريخي" في عالم التنس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات الصربي نوفاك ديوكوفيتش، اليوم الإثنين، "المصنف الأول التاريخي" لرابطة اللاعبين المحترفين بعدما أمضى أسبوعه الـ311 على رأس التصنيف العالمي.

ونجح ديوكوفيتش البالغ من العمر 33 عاماً والذي يملك 12030 نقطة، في تحطيم الرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع السويسري روجيه فيدرر وهو 310 أسابيع.

وكتب الصربي عبر حسابه على تويتر "إنه يوم عظيم".

وحقق "نولي" لقبه الثامن عشر في البطولات الاربع الكبرى في استراليا المفتوحة الشهر الفائت، وبات على بعد اثنين فقط من معادلة الرقم القياسي الذي يحمله فيدرر والاسباني رافايل نادال (20 لكل منهما).

وقال ديوكوفيتش في بيان صادر عن رابطة اللاعبين المحترفين "يثيرني حقًا أن أسير على طريق أساطير وعمالقة هذه الرياضة".

وتابع "فكرة أني صنعت لنفسي مكانًا بينهم من خلال مطاردة حلم الطفولة هو دليل رائع على أنه عندما تقوم بأشياء بدافع الحب والعاطفة، كل شيء ممكن".

ترتيب العشرة الاوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12030 نقطة

2- الاسباني رافايل نادال 9850

3- الروسي دانييل مدفيديف 9735

4- النمسوي دومينيك تيم 9125

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6660

6- السويسري روجيه فيدرر 6630

7- الالماني الكسندر زفيريف 5615

8- الروسي أندري روبليف 5019

9- الارجنتيني دييغو شفارتسمان 3640

10- الايطالي ماتيو بيريتيني 3480



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