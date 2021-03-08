الامارات | مورينيو يكشف عن سر هبوط وارتفاع مستوى غاريث بيل

شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يكشف عن سر هبوط وارتفاع مستوى غاريث بيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي، عن سر تألق الويلزي غاريث بيل في المباريات الأخيرة بعد فترة طويلة قضاها على دكة البدلاء بسبب تذبذب مستواه الفني منذ قدومه من ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وقال مورينيو لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "بيل كان يعاني من أزمة نفسية بسبب إصاباته المتكررة في السنوات الماضية، الأمر الذي جعله فاقدا الثقة بنفسه وكل ما يحتاجه هو دعم نفسي من المحيطين به لكي يتجاوز هذا الأمر".

وكان بيل قد انتفض أخيراً و تمكن من تسجيل ستة أهداف خلال آخر خمس مباريات لتوتنهام في مختلف البطولات، وقاد الفريق الإنجليزي للفوز على كريستال بالاس بتسجيله هدفين في المباراة التي انتهت 4-1 في الدوري الإنجليزي.

وأوضح مورينيو: "هناك لحظة تعمل فيها بشكل جيد، وكل من حولك يقدم كل ما يمكنه تقديمه، هناك لحظة يتعين عليك فيها كسر الحاجز النفسي، وقد كسره بيل، لقد كان هو من فعل ذلك، وليس نحن، نحن قدمنا له الدعم فقط".

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