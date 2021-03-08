الامارات | محكمة التحكيم تقلص عقوبة أحمد.. وتمهد لرئاسة موتسيبي الاتحاد الافريقي

شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة التحكيم تقلص عقوبة أحمد.. وتمهد لرئاسة موتسيبي الاتحاد الافريقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلّصت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الاثنين، عقوبة إيقاف رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد من خمس سنوات إلى سنتين، ممهدة لانتخاب الجنوب افريقي باتريس موتسيبي في 12 مارس المقبل في الرباط بعد انسحاب جميع منافسيه.

قالت المحكمة في بيان ان استئناف أحمد ضد قرار غرفة الحكم في الاتحاد الدولي (فيفا) الصادر في نوفمبر 2020 بعد ايقافه بقضايا فساد: "تم تأييده جزئيا وقلصت مدة الايقاف لعامين اعتبارا من اليوم، ناقص فترة الايقاف التي خدمها بالفعل بين 19 نوفمبر 2020 و29 يناير 2021، كما تم تقليص الغرامة إلى 50 ألف فرنك سويسري".

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