شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ مجموعة الأهلي.. المريخ السوداني مُهدد بالاستبعاد من دوري أبطال ‏أفريقيا ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات فريق نادي المريخ السوداني مُهدداً بالاستبعاد من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

ويلعب المريخ في مجموعة الأهلي وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

وتقدم نادي سيمبا التنزاني بشكوى للاتحاد الأفريقي «كاف» يطلب فيها احتسابه فائزاً في المباراة التي جمعت الطرفين السبت الماضي بالجولة الثالثة لمجموعات دوري الأبطال بسبب اشراك المريخ ثنائي موقوف من قبل «فيفا» بسبب التوقيع لناديين.

وفي حالة ثبوت شكوى سيمبا والتأكد من اشراك المريخ إثنين من لاعبيه الموقوفين والذين لا يحق لهم المشاركة سيتم اقصاء الفريق من قبل الاتحاد الأفريقي واحتساب نقاط المباراة لمصلحة سيمبا مع اعتبار بطل السودان خاسراً في الجولات الثلاثة المقبلة.

وكان سيمبا قد فرض تعادلاً سلبياً على المريخ في ملعب الأخير السبت الماضي وانفرد بطل تنزانيا بالصدارة برصيد 7 نقاط مقابل 4 للأهلي وفيتاكلوب ونقطة يتيمة للمريخ.