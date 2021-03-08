شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب شيكابالا عن تدريبات الزمالك الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء برنامجه التأهيلي على هامش المران الجماعي «الخميس» على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

ويعاني شيكابالا من الإصابة بكدمة قوية في الركبة، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأدى شيكابالا تدريبات بدنية في صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف عمرو المطراوي إخصائي التأهيل وإصابات الملاعب بالفريق.

ويلتقي الفريق مع سيراميكا في المباراة المقرر لها يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.