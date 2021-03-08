شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يتماثل للشفاء ويشارك في تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الجماعي، الاثنين، على ستاد عبداللطيف أبورجيلة.

وتعافى حازم إمام من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، وتسببت في غيابه عن الفريق في الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق لمواجهة سيراميكا المقرر لها، الخميس المقبل، في تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 15 للدوري الممتاز.