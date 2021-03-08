شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور : الزمالك يفاوض ثنائي أجنبي لخلافة باتشيكو ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي خالد الغندور إن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بدأت في التحرك للتفاوض مع مدربين أجانب لخلافة البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي.

وأوضح الغندور، خلال تصريحات إذاعية: «إدارة الزمالك تتفاوض مع اثنين مدربين أجانب، كذلك مع مدرب مصري للتواجد في منصب المدرب العام وهو لا يقبل سوى بالعمل مع الأجانب».

وواصل الغندور: «ربما في النهاية يقرر الزمالك الإبقاء على خدمات باتشيكو إذا تحسنت النتائج وحقق الفريق الانتصارات في المباريات المقبلة».

وأنهى تصريحاته: «الزمالك والأهلي قادران على تخطي عقبة المجموعات وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وأرى أن مواجهة الزمالك بمولودية الجزائر في ملعب الأخير هي مفتاح تأهل ممثل مصر».

وكان الزمالك قد خسر على يد الترجي بثلاثية في رادس بالجولة الثالثة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، مما أدى إلى انقلاب الجماهير على المدير الفني جايمي باتشيكو وتحميله جزءا كبيرا من مسؤولية الهزيمة.