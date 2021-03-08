شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء مدافع المصري لمنتخب فلسطين استعدادًا لمواجهة السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مسؤولو النادي المصري البورسعيدي خطابًا رسميًا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يخطرهم من خلاله باختيار محمد الصالح مدافع الفريق البورسعيدي، للانضمام لقائمة المنتخب الفلسطيني، المختارة لخوض مباراة السعودية.

ويلتقي المنتخب الفلسطيني مع السعودية 30 مارس الجاري، في الرياض، في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس أمم آسيا 2023.

وحدّد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفترة من 22 مارس الجاري حتى 31 من الشهر ذاته موعدًا لمعسكر المنتخب الفلسطيني الملقب بالفدائيين.

ويستعد المصري حاليًا لخوض مباراة إنبي، المقرر لها السبت المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.