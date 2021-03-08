شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء مدافع المصري لمنتخب فلسطين استعدادًا لمواجهة السعودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى مسؤولو النادي المصري البورسعيدي خطابًا رسميًا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يخطرهم من خلاله باختيار محمد الصالح مدافع الفريق البورسعيدي، للانضمام لقائمة المنتخب الفلسطيني، المختارة لخوض مباراة السعودية.
ويلتقي المنتخب الفلسطيني مع السعودية 30 مارس الجاري، في الرياض، في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس أمم آسيا 2023.
وحدّد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفترة من 22 مارس الجاري حتى 31 من الشهر ذاته موعدًا لمعسكر المنتخب الفلسطيني الملقب بالفدائيين.
ويستعد المصري حاليًا لخوض مباراة إنبي، المقرر لها السبت المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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