شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف تتأهل للدور الـ32 ببطولة قطر الدولية في تنس الطاولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاعت دينا مشرف، لاعبة المنتخب المصري لتنس الطاولة، والمصنفة 35 عالميًا، تحقيق الفوز على بطلة كوريا الجنوبية «شوجو هيو» بثلاثة أشواط نظيفة، ضمن منافسات بطولة قطر الدولية في تنس الطاولة.

وبتحقيق هذا الفوز الثمين، استطاعت دينا مشرف الصعود إلى الدور الـ32 من البطولة.

ويضم المنتخب المصري كلا من: دينا مشرف وفرح عبدالعزيز ومريم الهضيبي وهنا جودة وعمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلي وأحمد صالح.

ويذكر أن دينا مشرف هي أول لاعبة مصرية تحترف تنس الطاولة في نادي لانجشتاد الألماني، كما أنها حجزت مقعدها في أولمبياد طوكيو 2021 المقرر إقامتها شهر يوليو المقبل.