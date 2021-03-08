نجاح باهر لمهرجان منصور بن زايد في الكويت

توج الجواد «ميك مي ريتش» لإسطبل العصيمي، بإشراف عايض الرويس وقيادة علي الخياري، بلقب الشوط الرئيسي لكأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي أقيم «الأحد» بمضمار نادي الصيد والفروسية بدولة الكويت الشقيقة، ضمن مهرجان سباقات منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، والذي يأتي ضمن مبادرات المهرجان برعاية العديد من سباقات الخيول العربية الأصيلة محلياً وخليجياً ودولياً.

وأهدي الشيخ صباح فهد الناصر الصباح أمين سر العام ورئيس الهيئة العليا لسباق الخيل بنادي الصيد والفروسية، درعاً تذكارياً إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، استلمه بالإنابة عن سموه، عبدالله الزعابي مساعد الملحق العسكري في سفارة الدولة لدى دولة الكويت، وقاما بتتويج الفائزين في الأشواط الستة.

وقطع البطل «ميك مي ريتش» مسافة السباق البالغة 1600 متر في زمن وقدره 1:51:20 دقيقة.

وحقق الجواد «رياض الصافنات» لإسطبل نايف الكحلاوي، بإشراف مفرح الزمانان وقيادة فالح راشد الرتيبان، أول كؤوس مهرجان منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط المخصص للخيول العربية (دماء مصرية) لمسافة 1600 متر، وسجل البطل 2:00:90 دقيقة.

وفي ثاني أشواط الحفل حقق الجواد «حرف» لعمر مبارك الهيفي، بإشراف ناصر الحميدان وقيادة فيليب جالفو، المركز الأول بعد نزال مثير على خط النهاية ليظفر بكأس منصور بن زايد للخيل العربي «إنتاج محلي» لمسافة 1600 متر، ومسجلاً 1:90:90 دقيقة.

وواصلت المهرة «جليلة العميد» للمالك حمود سالم العميرة بقيادة ابديل جاين البيرتو، مسلسل انتصاراتها، وذلك بفوزها في الشوط الثالث المخصص للمهرات والأفراس (دماء مفتوحة ودماء مصرية) لمسافة 1400 متر، ومسجلة زمناً وقدره 1:48:80 دقيقة.

وحقق المهر «نشوان القصر» للمالك سالم صليفح العجمي، بإشراف نفس المالك وقيادة حسين العنزي، لقب الشوط الرابع لجائزة منصور بن زايد للخيل العربية (لم تربح) (دماء مفتوحة ودماء مصرية)، وقطع البطل المسافة البالغة 1400متر في 1:41:10 دقيقة.

وحقق الجواد «إف إتش نسيم» لعبد الرحمن لافي الظفيري، وقيادة حسين العنزي كأس الشوط الخامس لكأس منصور بن زايد للخيل العربية (دماء مصرية) من مواليد 2017، وقطع البطل المسافة البالغة 1400متر في زمن وقدره 1:44:90 دقيقة.

ويدعم ويرعي المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.