صحيفة إنجليزية: محمد صلاح أبلغ إدارة ليفربول برغبته في الرحيل.. وتكشف الوجهة الأقرب للفرعون المصري

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية إنجليزية أن النجم العربي المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أبلغ إدارة ناديه مؤخراً برغبته في الرحيل عن صفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الفرعون المصري مع ناديه ليفربول في يونيو 2023، ما يعني أنه لا يحق له الرحيل دون موافقة النادي الإنجليزي، خاصة وأنه يتقاضى ما يقرب من 230 ألف إسترليني أسبوعياً.

وأفادت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية بأن صلاح حريص على مغادرة ليفربول الصيف المقبل، مشيرة إلى أنه في الغالب سينتقل لأحد قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد أو برشلونة.

وأكدت الصحيفة لأن ريال مدريد هو النادي الأقرب للتعاقد مع محمد صلاح، في ظل صعوبة ضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وإيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني.

وكانت تقارير صحفية إسبانية قد زعمت أن رامى عباس وكيل محمد صلاح، سوف يجتمع مع مسئولي الأندية الراغبة في التعاقد مع الفرعون المصري خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب ما ذكر موقع "فوتبول إسبانيا"، فإن عباس حدد مواعيد للاجتماع مع مسئولي ناديا ريال مدريد وبرشلونة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يشار إلى أن محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 17 هدفاً، بفارق هدف عن البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، الذي أحرز 16 هدفاً، وهاري كين مهاجم توتنهام بنفس الرصيد.