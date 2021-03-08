شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبريم المجرى يعلن التعاقد مع يحيى خالد نجم اليد حتى يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى فيسبريم المجرى التعاقد مع يحيى خالد، نجم كرة اليد المعار من نادى الزمالك، لمدة 4 سنوات قادمة تنتهى يونيو 2025، بعد توقيع اللاعب على عقود الانضمام النهائى.

ويرتدى يحيى خالد مع فيسبريم المجرى القميص رقم 65 محرزا 192 هدفا حتى الآن .

وحصل يحيى خالد، لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد، على لقب أفضل لاعب فى مباراة منتخب مصر وسلوفينيا التى انتهت بالتعادل بنتيجة 25 / 25 فى إطار ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسى ببطولة العالم "مصر 2021" والتى استضافتها أرض المحروسة يناير الماضى .

وحقق يحيى خالد مع الفراعنة المركز السابع على العالم مع منتخب مصر فى بطولة شهدت تقديم اللاعب أفضل مستوياته على أرض مصر .

ونال منتخب مصر احترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38، بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا.