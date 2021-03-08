شكرا لقرائتكم خبر عن سيسيه ينضم لمنتخب كوت ديفوار بعد تألقه مع الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الاتحاد الإيفوارى لكرة القدم خطاباً رسمياً يطلب استدعاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم رزاق سيسيه للانضمام لصفوف منتخب بلاده الأول كوت ديفوار، الذى يستعد لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 والتى ستقام بالكاميرون .

ومن المُقررأن يخوض اللاعب مباراتين مع منتخب بلاده خلال هذه التصفيات، وفقاً لما تم إرساله من الاتحاد الإيفوارى، الأولى أمام منتخب النيجر وتقام بالنيجر يوم 26 مارس 2021، والثانية أمام إثيوبيا وتقام بكوت ديفوار يوم 30 مارس 2021.

ووجه الجهاز الفنى للاتحاد السكندري الشكر للاعب رزاق سيسيه مهاجم الفريق المعار من صفوف الزمالك، على ما قدمه من مستوى مميز فى الفترة الماضية، خاصة لقاء إنبى فرغم خسارة الفريق السكندرى إلا أنه نجح فى تقديم مستوى مميز.

يذكر أن رزاق سيسيه نجح فى قيادة الاتحاد السكندرى فى آخر مبارياته بتحقيق الفوز على الإنتاج الحربى وأحرز اللاعب الهدف الثانى من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ويعد من أفضل اللاعبين الأجانب بالدورى، ورغم أنه معار لزعيم الثغر لمدة موسمين قادما من الزمالك تنتهى بنهاية الموسم المقبل، إلا أن الكلام كثر عليه فى الآونة الأخيرة عن دخول الأهلى فى مفاوضات قوية معه من أجل خطفه من نادى الزمالك.