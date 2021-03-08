شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سيراميكا وحازم يشارك فى المران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته الجماعية بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمواجهة سيراميكا، وركز باتشيكو المدير الفنى للفريق خلال المران على تصحيح الأخطاء التى ظهرت فى المباريات الأخيرة، وأبرزها إهدار الفرص السهلة، كما شهد التدريب تركيز باتشيكو على بعض الجوانب الفنية لتطبيقها خلال المباريات المقبلة.

فيما شارك حازم إمام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى المران الجماعى بعدما تعافى من الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الخلفية، وتسببت فى غيابه عن الفريق فى الفترة الأخيرة، ويأمل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق فى مشاركة اللاعب فى مباراة سيراميكا لانهاء ازمة الجبهة اليمنى بعد عدم قناعته بمستوى التونسى حمزة المثلوثي.

بينما واصل محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أداء برنامجه التأهيلى، حيث يعانى من الإصابة بكدمة قوية فى الركبة، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلى للتعافى من الإصابة.

وأدى شيكابالا تدريبات بدنية فى صالة الجيمانيزيوم تحت إشراف عمرو المطراوى أخصائى التأهيل وإصابات الملاعب بالفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة سيراميكا المقرر لها الخميس المقبل، فى السابعة والنصف مساءً، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدورى الممتاز.

من ناحية أخرى، عقد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، جلسة خاصة مع المغربى أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول، وتحدث أشرف قاسم مع الدولى المغربى عن أهمية التركيز فى الفترة المقبلة، وعدم الالتفات لأى شائعات.

وأكد بن شرقى أنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، مشيرا إلى أن ما أثير خلال الساعات الماضية بغضبه واعتراضه على استبداله فى مباراة الترجى مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أشرف قاسم للدولى المغربي، أنه أحد العناصر الأساسية والجميع يثق فى قدراته وإمكانياته، مطالبا اللاعب بالتركيز فقط داخل اللعب.