شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء محمد الصالح للانضمام لمنتخب فلسطين استعدادا للسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت إدارة المصرى البورسعيدى خطابًا رسميًا من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يخطرها من خلاله باختيار محمد الصالح مدافع الفريق الأول لكرة القدم للانضمام لقائمة المنتخب الفلسطيني لخوض مباراة الجولة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ، ونهائيات كأس أمم آسيا 2023 ، والتى تجمعه بنظيره السعودي بالعاصمة السعودية الرياض فى الثلاثين من مارس الجاري.

وحدد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الفترة من الثاني والعشرين من مارس الجاري وحتى الحادي والثلاثين من الشهر ذاته موعدًا لمعسكر المنتخب من أجل المشاركة معه فى ظل رغبة المنتخب الفلسطينى فى الظهور بشكل جيد .

ولم يشارك محمد الصالح مع المصرى بشكل أساسى بسبب عدم قناعة على ماهر المدير الفني للفريق بقدراته الفنية واعتماده على إسلام صلاح وعمرو موسى، بالإضافة لافتقار اللاعب للناحية الفنية بسبب ابتعاده عن المشاركة فترة طويلة، وهو ما جعل المدير الفنى للفريق البورسعيدى يقوم بإعداد برنامج تددريبى للاعب من أجل استعادة فورمة المباريات .

يذكر أن المصرى أعار اللاعب خلال الموسم الماضى لمدة ستة أشهر لفريق كهرباء الإسماعيلية أحد فرق القسم الثالث، ثم عاد للمشاركة مع النادى البورسعيدى من جديد بداية الموسم الحالي.