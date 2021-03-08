7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 8 مارس 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها طاهر محمد طاهر يغيب عن مران الأهلي الجماعى.. اعرف السبب، لجنة الزمالك فى حالة انعقاد مستمر لتصحيح أوضاع الفريق .

لجنة الزمالك فى حالة انعقاد مستمر لتصحيح أوضاع الفريق

تستمر اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، فى حالة انعقاد مستمر لحين اتخاذ كافة القرارات التى من شأنها تصحيح الأوضاع بالفريق الكروى الأول، خاصة بعد الخسارة من الترجى التونسى في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضى على ستاد رادس، بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بخسارة أبناء ميت عقبة بنتيجة 3 / 1.

طاهر محمد طاهر يغيب عن مران الأهلي الجماعى.. اعرف السبب

أدى طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة فى «الجيم» على هامش مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش؛ استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز .

الشباب والرياضة تكرم العاملات بالوزارة وابنة الراحلة عبلة الكحلاوى فى يوم المرأة

كرمت وزارة الشباب والرياضة السيدات العاملات بديوان عام الوزارة لبلوغهن سن المعاش هذا العام، فى إطار احتفالية الوزارة بيوم المرأة العالمي، والتى تم تنظيمه من خلال التعاون بين الإدارة المركزية للطلائع والإدارة المركزية لشئون الوزير تحت شعار "لمسة وفاء"، وذلك على مسرح الوزارة.

كشف الاتحاد الدولي للتنس، عن التصنيف الجديد للاعبات خلال الأسبوع الجاري، حيث تراجعت البطلة المصرية ميار شريف مركزين بالتصنيف العالمي لتحتل المركز الـ 116 بعدما احتلت في وقت سابق المركز الـ 114، بعد إنجازها في بطولة أستراليا المفتوحة رغم خسارتها أمام نظيرتها السلوفينية كايا جوفان فى الدور الثانى من بطولة أستراليا المفتوحة بمجموعتين مقابل مجموعة.

زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك.. ويؤكد: لم أطلب تعديل عقدى

نفى أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، الشائعات التى ترددت مؤخرا حول اتفاقه مع أحد الأندية المنافسة للانضمام لها خلال الفترة المقبلة، وقال فى تصريحات للموقع الرسمي، "لا صحة لما تردد حول اتفاقى مع أى نادٍ آخر، فأنا لاعب محترف، مشددًا على التزامه بعقده مع القلعة البيضاء".