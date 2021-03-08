شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى للموقع الرسمى للزمالك: اعتراضى على الاستبدال "شائعات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، جلسة خاصة مع المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الأول، على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، وتحدث أشرف قاسم مع الدولي المغربي عن أهمية التركيز في الفترة المقبلة، وعدم الالتفات لأى شائعات.

وأكد بن شرقي، فى تصريحات للموقع الرسمى للأبيض، أنه يحترم وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، مشيرا إلى أن ما أثير خلال الساعات الماضية حول غضبه واعتراضه على استبداله فى مباراة الترجي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضح أشرف قاسم للدولي المغربي أنه أحد العناصر الأساسية والجميع يثق فى قدراته وإمكانياته، مطالبا اللاعب بالتركيز فقط داخل اللعب.

وشدد المغربى على أن تركيزه فى الوقت الحالى منصب على إعلاء مصلحة فريق الزمالك، والعمل على النهوض سريعًا والتمسك بالأمل فى التأهل لدور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.

وكشف عصام سالم، المتحدث الرسمى لنادى الزمالك، حقيقة توقيع عقوبات على أشرف بن شرقى، والذى انفعل بعد خروجه من مباراة الزمالك والترجى فى دورى أبطال أفريقيا، التى خسرها الزمالك بثلاثية مقابل هدف، بعد استبداله خلال مجريات اللقاء.

وقال سالم، لم نوقع عقوبة على أشرف بين شرقي، واللاعب كان حريصاً على التأكيد على حسن علاقته بباتشيكو واحترامه لرغبته، وأن الأمر كان نرفزة ملعب.