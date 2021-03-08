شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتعادل مع كوكاكولا سلبيا فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل بتروجت مع كوكاكولا سلبيا فى الشوط الأول باستاد السكة الحديد فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر. ودخل بتروجت المباراة بعد تغيير الجهاز الفنى بالكامل وتعيين ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب بسبب تدهور النتائج وتقهقر ترتيب الفريق للمركز الرابع عشر فى جدول المجموعة الثانية بالقسم الثانى برصيد 16 نقطة، بينما يعيش كوكاكولا أفضل فتراته مع تامر مصطفى المدير الفني للفريق بعد وصوله للنقطة 26 فى جدول ترتيب المجموعة الثانية في المركز الرابع وبات لا يفصله سوى ثلاث نقاط عن بورتو السويس المتصدر .

كان فريق كوكاكولا قد بدأ مشواره في كأس مصر في الدور التمهيدي الثاني بالفوز على فريق بهتيم بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الفوز فى الدور التمهيدي الثالث بالفوز على جمهورية شبين بضربات جزاء بنتيجة 5/4، ثم تخطى الدور التمهيدي الرابع بالفوز على السكة الحديد بنتيجة 7/6، ثم تخطى دور الـ32 بالفوز على فريق الإنتاج الحربي بهدف نظيف.

بينما تخطى فريق بتروجيت الدور التمهيدي الثاني بالفوز على فريق الزرقا بثلاثة أهداف دون رد، بينما تخطى بتروجت الدور التمهيدي الثالث بالفوز على فريق بورتو بهدفين مقابل هدف لفريق بورتو، بينما تخطى الدور التمهيدي الرابع بالفوز على فريق منشية الشهداء بضربات الترجيح بنتيجة 5/4، بينما تخطى دور الـ32 بالفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف لفريق المقاولون العرب.