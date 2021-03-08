شكرا لقرائتكم خبر عن مصافحة موسيمانى ومعلول وتفاؤل بواليا فى مران الأهلى استعدادا للدراويش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران النادى الأهلى، الذى أقيم ظهر اليوم الاثنين، حالة من التفاؤل على اللاعبين قبل مواجهة الإسماعيلى الأربعاء المقبل فى بطولة الدورى الممتاز فى لقاء تصحيح الأوضاع والخروج من الأحزان الأفريقية، بعد التعادل مع فيتاكلوب الكونغولى ضمن الجولة الثالثة من دورى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .

وظهرت ابتسامة التفاؤل على اللاعب الكونغولى والتر بواليا، كما حرص المدير الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على مصافحة على معلول، وفقا للإجراءات الاحترازية للكورونا، كما حرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق على الحديث مع أيمن أشرف للاطمئنان على حالته.

ويستعد الأهلى لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وأدى أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة فى الجيم، على هامش مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش. واكتفى أيمن أشرف بأداء جلسة فى الجيم بعد تعرضه لإجهاد عام، وفضل الجهاز الفنى منحه راحة من المران الجماعى اليوم؛ للتخلص من حالة الإجهاد قبل انتظامه فى مران الأهلى من جديد استعدادا للمرحلة المقبلة.



تدريب الأهلى



إبتسامة بواليا



سلام معلول و موسيمانى



وليد سليمان



على معلول

و أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق جاهزاً لمواجهة الإسماعيلي في أي مكان سواء كان في برج العرب بالإسكندرية أو فى الإسماعيلية على ملعب الدراويش.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات إذاعية، الأهلي ليس طرفاً في أزمة ملعب مباراة الأهلي والاسماعيلي، وليس لدينا أي أزمة في أى وقت من الأوقات للعب في الاسماعيلية أو في أي مكان، لا أختار الملعب هذا ليس قراري والعلاقة بيننا وبين الإسماعيلي أكثر من رائعة.