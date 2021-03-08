شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الإصابات فى الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الأهلي موقف اللاعبين المصابين في الفريق خلال الفترة الحالية ومدى جاهزيتهم للمباريات التي يخوضها المارد الأحمر محلياً وأفريقياً، خاصة أن هناك لاعبين مؤثرين ويحتاج إليهم الأهلي بشكل لافت للنظر، ونرصد في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بإصابات الأهلي :

س: من هم اللاعبين المصابين في الأهلي؟

ج: المصابين منذ فترة طويلة، هم : كريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي وهناك أيضاً وليد سليمان وناصر ماهر وعلى معلول ومحمود وحيد.

س: ماذا عن تطور موقف المصابين وعلاجهم؟

ج: الأهلي كشف موقف هذه الإصابات على لسان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، حيث قال الأخير أن علي معلول قطع شوطاً كبيراً في تعافيه من الإصابة وسيكون موجود بنسبة 95 % في مباراة فيتا كلوب، وخلال يومين أو ثلاثة سيتواجد معنا.

وتحدث مدير الكرة عن وليد سليمان، قائلاً: أعتقد بعد مباراة فيتا كلوب سيدخل في التدريبات الجماعية نتحدث عن 10 أيام، أما محمود وحيد فسيكون جاهز خلال شهرين بعد غصابته بتمزق في العضلة الخلفية فيما عاد صلاح محسن التدريبات الجماعية.

س: هل تعرض كريم نيدفيد لإصابة جديدة؟

ج: بالفعل .. فقد قال عنه عبد الحفيظ: كريم نيدفيد كان يسير بخطوات جيدة جداً وكان سيكون معنا في بداية شهر مارس ولكن حدث رشح في الركبة مرة أخرى وهذا ما أخره وأتمنى عودته هو واحد من اللاعبين الذين افتقدناهم وموقف الأهلي معه ومع لاعبين مثله يحترم.

س: وماذا عن موقف متولي ومحمد محمود؟

ج: مدير الكرة قال عنهما: محمود متولي دخل في التدريبات الجماعية ومحمد محمود خلال 10 أيام سيدخل في التدريبات.