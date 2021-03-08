شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يغيب عن مران الأهلي الجماعى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، جلسة فى «الجيم» على هامش مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم، الاثنين، على ملعب التتش؛ استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز .

وحصل طاهر محمد طاهر على راحة من المشاركة فى المران الجماعى اليوم بعد شكواه من إجهاد عام.

وأدى الأهلى مرانه ظهر اليوم، وركز الجهاز الفنى للفريق على الجوانب الفنية والخططية قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدوري.

وخصص الجهاز الفنى فقرة مطولة فى مران الأهلى اليوم للتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى، وأجرى تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين؛ لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

الأهلى أجرى مسحة طبية قبل انطلاق المران، وبعدها عقد بيتسو موسيمانى جلسة مع اللاعبين؛ للحديث عن مواجهة الإسماعيلى فى الدوري.

وكان الأهلى حقق فوزا مهما فى الجولة الماضية من الدورى على حساب طلائع الجيش، بنتيجة2ـ1، ورفع رصيده إلى24 نقطة جمعها من 10 مباريات خاضها فى البطولة حتى الآن.