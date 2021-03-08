شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تكرم العاملات بالوزارة وابنة الراحلة عبلة الكحلاوى فى يوم المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت وزارة الشباب والرياضة السيدات العاملات بديوان عام الوزارة لبلوغهن سن المعاش هذا العام، فى إطار احتفالية الوزارة بيوم المرأة العالمي، والتى تم تنظيمه من خلال التعاون بين الإدارة المركزية للطلائع والإدارة المركزية لشئون الوزير تحت شعار "لمسة وفاء"، وذلك على مسرح الوزارة.

كما تناولت الاحتفالية تكريم الدكتورة رودينا ياسين ابنة الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، بالإضافة إلى تكريم أمهات الإبطال الرياضيين ذوى الاحتياجات الخاصة لدعمهم نفسيا ومعنويا تقديرا لجهودهن المضاعفة للاهتمام بأبنائهن، وعاملات النظافة بديوان عام الوزارة هذه الفئة التي تحتاج للدعم والتكريم ما يؤدى إلى رفع الروح المعنوية لديهن وتشجيعهن.

وخلال كلمة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى قال، "فخور بما تقوم به الوزارة من احتفالات لتكريم المرأة المصرية وتسليط الضوء على النماذج المضيئة منها، على مر العصور وبالأخص السيدات العاملات فى الوزارة والرياضيات، فالقيادة السياسية تهتم بالمرأة فى مختلف المجالات وتسعى دائماً لتكريمهم ولتحفيزيهم لتحقيق مزيد من النجاحات فى المجالات كافة.

أعرب "صبحي" عن سعادته البالغة لتكريم الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوى التى تُعد إحدى السيدات المصريات اللاتى قدمن أروع أمثلة حب الوطن والعمل وتقديم العلوم الدينية الى مختلف فئات الشعب.

وأضاف وزير الشباب أن السيدات المصريات كن مرآة لحب الوطن والسعى نحو مصلحة وطننا الغالى من خلال مشاركتهم الإيجابية فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية، مشيرا إلى أن أعظم أدوار المرأة تأتى فى تعزيز استراتيجية بناء الإنسان والتى تبدأ من الأسر والبيوت المصرية.

وخلال الاحتفالية تم إطلاق سلسلة لقاءات حوارية مع الكاتبة الصحفية " سماح أبو بكر" بحضور الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، ولفيف من الإعلاميين وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وعلى هامش البرنامج تم تنظيم معرض لمسابقات فنية فى مجالى رسم وتصوير فوتوغرافى لفرق الفنون التشكيلية.