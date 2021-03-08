شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك.. ويؤكد: لم أطلب تعديل عقدى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نفى أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، الشائعات التى ترددت مؤخرا حول اتفاقه مع أحد الأندية المنافسة للانضمام لها خلال الفترة المقبلة، وقال فى تصريحات للموقع الرسمي، "لا صحة لما تردد حول اتفاقى مع أى نادٍ آخر، فأنا لاعب محترف، مشددًا على التزامه بعقده مع القلعة البيضاء".
وأضاف أحمد سيد زيزو: "البعض يسعى لإثارة الجماهير ضد اللاعبين، فى محاولة منهم لإسقاط فريق الكرة، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا".
وأكد زيزو أنه غير مُلزم بالرد على تلك الشائعات إلا أن انصياع الكثير من جماهير القلعة البيضاء خلفها يؤثر بالسلب على تركيز البعض، مشيرا إلى أنه لم يطلب تعديل عقده مع الزمالك، وأنه وقع فى وقت سابق بقيمة مالية محددة، ولم ولن يطلب تعديلها، مضيفا، "تركيزى فقط فى مباريات فريقى للحفاظ على تصدرنا لجدول الدورى، وخطف تذكرة الصعود بدورى أبطال أفريقيا".
وانهى زيزو تصريحاته موجهًا طلبه لجماهير ناديه بعدم الانصياع خلف الشائعات التى يرددها البعض، وهدفها التأثير على مسيرة الفريق، متمنيا دعم ومساندة الجماهير فى الفترة القادمة.
وكان زيزو كتب عبر ستورى صفحته الرسمية على انستجرام قائلاً: "معرفش إيه المصلحة، ومش عارف ليه تتكلم فى اشاعات فى وقت زى ده، العيب مش عليك، العيب على الناس اللى مصدقاك وماشية وراك.
وأضاف صانع ألعاب الزمالك: من الآخر؟ نادى الزمالك هو صاحب الفضل فيما وصلت له، أنا اتربيت على الأصول وعمرى ما عضيت ايد كانت هى صاحبة الفضل عليا، راسمين سيناريو ميدخلش فى دماغ واحد لسه بيغير البامبرز ومصدقينه.
واختتم: عمرى ما قصرت ولا عمرى هقصر عمرى وما تمارضت عشان غرض معين بل اتحامل على اصابات عشان ابقى موجود! شكرا".
ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء الخميس المقبل، بالجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.