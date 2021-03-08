شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك.. ويؤكد: لم أطلب تعديل عقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأول بنادى الزمالك، الشائعات التى ترددت مؤخرا حول اتفاقه مع أحد الأندية المنافسة للانضمام لها خلال الفترة المقبلة، وقال فى تصريحات للموقع الرسمي، "لا صحة لما تردد حول اتفاقى مع أى نادٍ آخر، فأنا لاعب محترف، مشددًا على التزامه بعقده مع القلعة البيضاء".

وأضاف أحمد سيد زيزو: "البعض يسعى لإثارة الجماهير ضد اللاعبين، فى محاولة منهم لإسقاط فريق الكرة، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا".

وأكد زيزو أنه غير مُلزم بالرد على تلك الشائعات إلا أن انصياع الكثير من جماهير القلعة البيضاء خلفها يؤثر بالسلب على تركيز البعض، مشيرا إلى أنه لم يطلب تعديل عقده مع الزمالك، وأنه وقع فى وقت سابق بقيمة مالية محددة، ولم ولن يطلب تعديلها، مضيفا، "تركيزى فقط فى مباريات فريقى للحفاظ على تصدرنا لجدول الدورى، وخطف تذكرة الصعود بدورى أبطال أفريقيا".

وانهى زيزو تصريحاته موجهًا طلبه لجماهير ناديه بعدم الانصياع خلف الشائعات التى يرددها البعض، وهدفها التأثير على مسيرة الفريق، متمنيا دعم ومساندة الجماهير فى الفترة القادمة.

وكان زيزو كتب عبر ستورى صفحته الرسمية على انستجرام قائلاً: "معرفش إيه المصلحة، ومش عارف ليه تتكلم فى اشاعات فى وقت زى ده، العيب مش عليك، العيب على الناس اللى مصدقاك وماشية وراك.

وأضاف صانع ألعاب الزمالك: من الآخر؟ نادى الزمالك هو صاحب الفضل فيما وصلت له، أنا اتربيت على الأصول وعمرى ما عضيت ايد كانت هى صاحبة الفضل عليا، راسمين سيناريو ميدخلش فى دماغ واحد لسه بيغير البامبرز ومصدقينه.

واختتم: عمرى ما قصرت ولا عمرى هقصر عمرى وما تمارضت عشان غرض معين بل اتحامل على اصابات عشان ابقى موجود! شكرا".

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء الخميس المقبل، بالجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.