إنقاذ الشناوى أمام فيتا كلوب ضمن أفضل تصديات الجولة الثالثة بدورى الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - واصل محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى تألقه خلال الفترة الأخيرة فى حراسة عرين النادى الأهلى، وتواجد الشناوى ضمن أفضل تصديات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، فى إنقاذه هدفا محققا أمام فيتا كلوب فى المباراة التى جمعت الفريقين السبت الماضى وانتهت بالتعادل 2/2، بحسب الحساب الرسمى لموقع الكاف على تويتر، وتمكن محمد الشناوى من التصدى لتسديدة قوية وإنقاذ مرماه من هدف محقق.



تصدى الشناوى

كما شملت التصديات الأخرى تصديين من نفس المباراة، ولكن تلك المرة من حارس مرمى فريق فيتا كلوب أمام هجمات لاعبى الأهلى.



تصدى محمد الشناوى

تعادل الأهلى خلال مباراته مع فيتا كلوب جعل الفريق بحاجة للفوز على فيتا كلوب خلال الجولة المقبلة خارج أرضه، وذلك من أجل استمرار المنافسة على الصعود من المجموعة التى باتت مليئة بمنافسة كبيرة بعد التعادل الأخير وخسارة الأهلى قبلها من سيمبا.



حارس فيتا كلوب يتصدى لتسديدة أفشة

وفقد الأهلى بذلك 5 نقاط خلال مبارتين متتاليين، وحقق فوز وحيد بأول ثلاثة جولات لعب فيها مباراتين على أرضه.

وأجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية ظهر اليوم، الاثنين؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء، فى إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويتدرب الاهلي عصر اليوم على ملعب التتش استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها بملعب برج العرب، بعدما أعلن اتحاد الكرة المصرى أمس إقامة اللقاء على ملعب برج العرب بدلا من الإسكندرية.

وتُعد مباراة الإسماعيلي هى الأخيرة للأهلي قبل السفر للكونغو بعد أيام لمواجهة فريق فيتا كلوب في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وينتظر الجهاز الفني للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى نتيجة المسحة غدا الثلاثاء من أجل اختيار القائمة النهائى الخاصة بلقاء الإسماعيلى حتي يتجنب اختيار أي من اللاعبين قد تظهر عينته ايجابية مؤكدا على جميع اللاعبين ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية حتي يؤكد على سلامة الجميع.