شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يخرج عن صمته: لم أتمارض وأتحامل على نفسي والزمالك صاحب الفضل علي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك، على الشائعات التى ترددت حوله خلال الفترة الماضية، بخصوص تعمده الظهور بمستوى غير جيد مع الفريق وتلقيه عروضاً للرحيل، وقال زيزو عبر حسابه الشخصي على انستجرام: معرفش إيه المصلحة، ومش عارف ليه تتكلم في اشاعات في وقت زي ده، العيب مش عليك، العيب على الناس اللي مصدقاك وماشية وراك.

أضاف صانع ألعاب الزمالك: من الآخر؟ نادي الزمالك هو صاحب الفضل فيما وصلت له، أنا اتربيت على الأصول وعمري ما عضيت ايد كانت هي صاحبة الفضل عليا، راسمين سيناريو ميدخلش في دماغ واحد لسه بيغير البامبرز ومصدقينه.

واختتم: عمري ما قصرت ولا عمري هقصر عمري وما تمارضت عشان غرض معين بل اتحامل على اصابات عشان ابقى موجود! شكرا.



زيزو

وطالبت إدارة النادى من فريق الكرة العمل على فتح صفحة جديدة في أسرع وقت، وطى صفحة الخسارة من الترجى، والتركيز في المرحلة المقبلة، بداية من مواجهة سيراميكا، المقرر لها مساء الخميس المقبل، بالجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، والتي ستكون أول نقطة في استعادة لاعبى الزمالك الثقة في أنفسهم والنهوض سريعًا لمواصلة المنافسة في بطولة أفريقيا التي مازال الأمل بها لم ينتهى.

في الوقت نفسه يعمل الجهاز الفني بقيادة باتشيكو على معالجة الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبى فريقه خلال مواجهة الترجى في تونس، وأدت للخسارة بنتيحة 3 / 1 حيث يرغب الجهاز الفني في معالجة تلك الأخطاء خاصة الأخطاء الدفاعية مع معالجة الأخطاء الهجومية من أجل ترجمة الفرص المهدرة، قبل لقاء الترجى في القاهرة والمقرر له يوم 16 من الشهر الجارى.

كما عزم لاعبى الزمالك على تحقيق الفوز على الترجى التونسى في مصر، ورد الاعتبار وإحياء أمل التأهل إلى دور الـ 8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، وتمسك اللاعبون بالعمل الجماعى في الفترة المقبلة، وبذل قصارى جهدهم للتمسك بأمل الصعود واستعادة هيبة الفارس الأبيض الأفريقية، في الوقت ذاته، هناك محاولات لتدخل بعض نجوم الزمالك الكبار لبث روح جديدة في نفوس اللاعبين والشد من أزرهم للنهوض سريعًا بعد الخسارة من الترجى.