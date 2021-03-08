شكرا لقرائتكم خبر عن سمر حمزة تحتل وصافة التصنيف العالمي للمصارعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتلت سمر حمزة لاعبة المنتخب المصري للمصارعة المركز الثاني في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي، لوزن 76 كجم للسيدات، وذلك بعد حصولها على فضية بطولة التصنيف العالمي التي تستضيفها روما حاليًا.

وفازت الكندية إيريك ويبي، بالميدالية الذهبية، لتحتل سمر حمزة وصافة التصنيف العالمي للمصارعة الرومانية.

ووفقًا لخطة الاتحاد المصري للمصارعة، تستعد اللاعبة سمر حمزة لخوض البطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2021، والمقرر إقامتها شهر إبريل القادم، والتي كان تم تأجليها من العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.