شكرا لقرائتكم خبر عن سبب غياب طاهر محمد طاهر عن تدريبات الأهلي الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحصل طاهر محمد طاهر على راحة من المشاركة في المران الجماعي اليوم بعد شكواه من إجهاد عام.

وأدى الأهلي مرانه ظهر اليوم، وركز الجهاز الفني للفريق على الجوانب الفنية والخططية قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري.

وخصص الجهاز الفني فقرة مطولة في مران الأهلي اليوم للتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى، وأجرى تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين؛ لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

يذكر أن الأهلي أجرى مسحة طبية قبل انطلاق المران، وبعدها عقد بيتسو موسيماني جلسة مع اللاعبين؛ للحديث عن مواجهة الإسماعيلي في الدوري.

وكان الأهلي حقق فوزا مهما في الجولة الماضية من الدوري على حساب طلائع الجيش، بنتيجة 2ـ1، ورفع رصيده إلى 24 نقطة جمعها من 10 مباريات خاضها في البطولة حتى الآن.