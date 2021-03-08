شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب عشاق النادي الزمالك مباراة فريقهم أمام سيراميكا كليوباترا المقرر أن تجمعها ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ويسعى لاعبو الزمالك لمصالحة جماهيرهم الغاضبة عقب تأزم موقف الفريق في البطولة الأفريقية بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الفريق أمام الترجي التونسي في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا وتجمد رصيد الفريق عند نقطتين فقط.

حيث يأمل فريق الزمالك والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو في الحفاظ على صدارة مسابقة الدورى الممتاز الذي يحتلها الفريق حاليًا بـ 30 نقطة، والفوز سيضع منافسية في ضغوط.

بينما يأمل سيراميكا بقيادة مدربه هيثم شعبان إلى استعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عن الفريق في آخر جولتين عقب تعادله مع الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي ووضعه في المركز السابع بـ21 نقطة وفوزه على الزمالك سيضعه في المربع الذهبي.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا الخميس المقبل عند السابعة والنصف مساء على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.