شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة للتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى في تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة مطولة في مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش للتدريب على الكرات العرضية والتصويب على المرمى.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بطول الملعب بمشاركة حارسين لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية.

وأدى الأهلي مرانه ظهر اليوم؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكان الفريق قد أجرى مسحة طبية قبل انطلاق المران، وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد جلسة مع اللاعبين للحديث عن مواجهة الإسماعيلي في الدوري.

يذكر أن الأهلي حقق فوزا مهما على طلائع الجيش، بنتيجة2ـ1 في الجولة الماضية من الدوري الممتاز، ورفع رصيده إلى24نقطة من 10 مباريات خاضها حتى الآن في البطولة.