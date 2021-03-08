شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي .. برنامج تأهيلي يجمع معلول وسليمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى الفريق الأول للنادي الأهلي مرانه اليوم الاثنين بملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وواصل لاعبا النادي الأهلي وليد سليمان وعلي معلول برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، وأدى الثنائي تدريبات بدنية قوية في إطار التحضير لمواجهات الأهلي القادمة.

واكتفى أيمن أشرف بجلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم بملعب الأهلي في الجزيرة، وذلك للتخلص من حالة الإجهاد قبل الانتظام في المران الجماعي.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على عقد جلسة مع اللاعبين للحديث عن مواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

ويذكر أن الأهلي حقق فوزًا على طلائع الجيش (2-1)، في الجولة الماضية من عمر الدوري، ورفع رصيده إلى 24 نقطة من 10 مباريات خاضها حتى الآن في البطولة.