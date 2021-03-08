شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يكتفي بجلسة في «الجيم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش.

واكتفى أيمن أشرف بأداء جلسة في الجيم بعد تعرضه لإجهاد عام، وفضل الجهاز الفني منحه راحة من المران الجماعي اليوم؛ للتخلص من حالة الإجهاد قبل انتظامه في مران الأهلي من جديد استعدادا للمرحلة المقبلة.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق على الحديث مع أيمن أشرف للاطمئنان على حالته، ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي التي تقام يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.